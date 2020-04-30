Местом действия станет Скандинавия, а главный герой станет викингом. Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.

Общество Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции. 22

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 77

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 208

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,5K

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 7

Политика Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничен Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. 1

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 51

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Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 316

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Общество Названо условие «долгой самоизоляции» в России Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

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Футбол Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.

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Спорт Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.

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