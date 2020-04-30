Общество

Российская газетаРоссийская газетаСостоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Местом действия станет Скандинавия, а главный герой станет викингом. Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Джейсон Шрайер: «Watch Dogs Legion и Assassin’s Creed Valhalla могут выйти уже этой осенью»

Cyber.sports.ru07:39

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ruвчера в 16:03

Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin’s Creed

REGNUM02:48

Над Assassin’s Creed Valhalla работают 15 студий — в два раза больше, чем над предыдущей частью

3DNews03:09

Ubisoft представила альтернативный арт Assassin’s Creed Valhalla — с выкидным клинком

CyberSport.ru06:18

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla. Место действия игры — Скандинавия

Чемпионатвчера в 16:43

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Российская газета04:35
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Общество

Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков

Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 05:48
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

Ведомости 06:00
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal

Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru вчера в 07:43
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Политика

Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном

Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.
ТАСС вчера в 23:59
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Транспорт

В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку

Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
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Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
55
Общество

Названо условие «долгой самоизоляции» в России

Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

В Саратовской области введен масочный режим

Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области введен обязательный масочный режим, сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Общественное мнение вчера в 11:56
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Общество

ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая

С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
BFM.ru 08:48
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Футбол

Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона

Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.
REGNUM 07:24
Общество

Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО "Миранда-Медиа".
РИА Новости Крым 07:28
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области 03:42
23
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русском 28 апреля в 15:15
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Спорт

Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко

Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Кино

Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Игромания.ру 07:16
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
RT на русском 02:47
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