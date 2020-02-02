Общество

Газета.RuГазета.RuСостоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева". Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова. Полет Ту-160М длился полчаса и прошел на высоте 1,5 тыс. метров.
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Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет на аэродроме казанского авиазавода

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