Общество
Газета.RuСостоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева". Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова. Полет Ту-160М длился полчаса и прошел на высоте 1,5 тыс. метров.
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Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»
Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Происшествия
В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки
Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
Армия и оружие
В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения
Государственное телевидение Сирии сообщило о ранении нескольких журналистов, освещавших операции сирийской армии в окрестностях Алеппо.
Происшествия
Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК
Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
Происшествия
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Происшествия
В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил, они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Гаджеты
Microsoft готовит обновление для Windows 7
Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
Политика
Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции
Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Гаджеты
Новый Core i9-10900K от Intel сам сможет разгоняться выше 5 ГГц
Благодаря использованию новых технологий TVB и TBM (v. 3) новый флагман от Intel сможет при автоматическом разгоне преодолеть планку в 5,2 и даже 5,3 ГГц, правда, это негативно скажется на энергопотреблении, которое подойдет к отметке в 300 Вт.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Политика
Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»
В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.