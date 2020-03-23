Игры

REGNUMREGNUMСостоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности. Сегодня, 23 марта, её уже можно приобрести и скачать в сервисе Steam.
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