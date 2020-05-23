За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

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