Экономика
ИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
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Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Национальная служба новостейвчера в 10:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:37, Ашберн
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Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
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Объем розничной продажи водки в апреле вырос на 9,6%, до 6,2 млн декалитров, реализация тихих вин увеличилась на 9%, до 4,6 млн декалитров.
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В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
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Создали бионический глаз, который превосходит человеческий
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Газета.Ru 08:55
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В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
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В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о том, что вакцина от коронавируса создаётся для того, чтобы чипировать людей.
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