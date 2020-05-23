Экономика

ИзвестияИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
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Богатейшие миллиардеры во время пандемии прибавили свое состояние

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Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:37, Ашберн
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