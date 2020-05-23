Коронавирус
ИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Национальная служба новостейвчера в 10:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
По данным на утро 23 мая, в Челябинской области за сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 02:18
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
Общество
Илон Маск считает статистику по коронавирусу в США липовой
Илон Маск, американский предприниматель, миллиардер, посчитал статистику по заражению коронавирусом в США ложной.
РИА ОмскПресс вчера в 16:51
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
Коронавирус выявили у игрока «Спартака» Бакаева
Медики выявили коронавирус у полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева.
ФАН вчера в 11:19
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ вчера в 23:32
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Общество
В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами
Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
ТАСС вчера в 20:17
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ вчера в 18:25
Путешествия
Туристический сезон могут продлить в Турции
Газета.Ru вчера в 22:19
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
Самарцы поддержали тульскую медсестру, организовав флэшмоб
Тульские новости вчера в 08:00
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Религия
Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35