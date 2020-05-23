Коронавирус

ИзвестияИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Карантин не для всех: состояние 25 богатейших миллиардеров мира выросло на $255 млрд за два месяца

Forbesвчера в 14:13

Forbes подсчитал доходы 25 богатейших людей мира за время пандемии

Говорит Москвавчера в 11:45

Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

ТАССвчера в 10:37

Самые успешные миллиардеры за два месяца стали богаче на $255 млрд

Реальное времявчера в 11:12

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

Национальная служба новостейвчера в 10:58

Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд

News.ruвчера в 10:48

Богатейшие люди стали еще богаче

Lenta.ruвчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
12
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
77
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
2
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса

По данным на утро 23 мая, в Челябинской области за сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 02:18
17
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
64
Общество

Илон Маск считает статистику по коронавирусу в США липовой

Илон Маск, американский предприниматель, миллиардер, посчитал статистику по заражению коронавирусом в США ложной.
РИА ОмскПресс вчера в 16:51
67
Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
33
Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
20
Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
668
Футбол

Коронавирус выявили у игрока «Спартака» Бакаева

Медики выявили коронавирус у полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева.
ФАН вчера в 11:19
51
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
1,1K
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ вчера в 23:32
303
Здоровье

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости 02:13
742
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
338
Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
146
Общество

В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами

Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
3
Общество

Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

ТАСС вчера в 20:17
10
Экономика

Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
9
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
207
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ вчера в 18:25
9
Путешествия

Туристический сезон могут продлить в Турции

Газета.Ru вчера в 22:19
21
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
6
Общество

Самарцы поддержали тульскую медсестру, организовав флэшмоб

Тульские новости вчера в 08:00
74
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Религия

Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
275
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное