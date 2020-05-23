Экономика
КоммерсантъСостояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд
Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание. Суммарно оно достигло почти $1,5 трлн — это около 16% от состояния всех миллиардеров в мире, отмечает Forbes.
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Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Национальная служба новостейвчера в 10:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома
Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении неотложки Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:35
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Здоровье
В Амурской области выявлено еще 17 случаев коронавируса
В Амурской области на 22 мая число инфицированных коронавирусом достигло 294, в том числе 17 случаев подтверждены за последние сутки.
RuNews24.ru 22 мая в 01:06
Космос
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.
Комсомольская правда 16:41
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости 17:06
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого, заключительного, сезона сериала «13 причин почему».
Inc-news.ru 15:54
Происшествия
В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 18:59
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Наука
Эксперты: ядро Земли может быть резервуаром воды
Предполагается, что ядро нашей планеты может быть резервуаром воды.
Anonsens вчера в 03:25
Авто
Появились фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России
Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
Автоновости дня 13:12
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
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Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
РИА Новости 16:19
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Общество
Врач рассказала, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
Врач-психиатр Ольга Сиволдаева рассказала, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 18:56
Здоровье
В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 360 тысяч
363 211 человек заразились коронавирусной инфекцией в Бразилии, 15 813 случаев инфицирования выявлено за последние 24 часа, сообщает Минздрав страны.
Аргументы и Факты 19:29
Футбол
Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Российская газета 16:06
Киберспорт
Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая
Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56