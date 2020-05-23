Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд

Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание. Суммарно оно достигло почти $1,5 трлн — это около 16% от состояния всех миллиардеров в мире, отмечает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать323

Подробнее о событии

Карантин не для всех: состояние 25 богатейших миллиардеров мира выросло на $255 млрд за два месяца

Forbesвчера в 14:13

Самые богатые люди мира во время пандемии стали ещё богаче

News.ru08:43

Раскрыт доход богатейших людей мира в период пандемии

Профиль05:53

Богатейшие миллиардеры во время пандемии увеличили свое состояние

BFM.ru09:27

Богатейшие люди стали еще богаче

Lenta.ruвчера в 11:35

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

Национальная служба новостейвчера в 10:58

Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

ТАССвчера в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома

Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении неотложки Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:35
566
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
62
Происшествия

Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

Известия 17:45
1,7K
Здоровье

В Амурской области выявлено еще 17 случаев коронавируса

В Амурской области на 22 мая число инфицированных коронавирусом достигло 294, в том числе 17 случаев подтверждены за последние сутки.
RuNews24.ru 22 мая в 01:06
59
Космос

В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты

Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.
Комсомольская правда 16:41
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
88
Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
5
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
7
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
6
Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости 17:06
1
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
3
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
7
Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого, заключительного, сезона сериала «13 причин почему».
Inc-news.ru 15:54
Происшествия

В Иркутской области загорелись отходы лесопиления

Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 18:59
Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
13
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
3
Наука

Эксперты: ядро Земли может быть резервуаром воды

Предполагается, что ядро нашей планеты может быть резервуаром воды.
Anonsens вчера в 03:25
5
Авто

Появились фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
Автоновости дня 13:12
9
Общество

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
73
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
465
Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

Газета.Ru 16:13
253
Общество

Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
171
Общество

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

РИА Новости 16:19
58
Происшествия

Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
2
Общество

Врач рассказала, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции

Врач-психиатр Ольга Сиволдаева рассказала, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 18:56
Здоровье

В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 360 тысяч

363 211 человек заразились коронавирусной инфекцией в Бразилии, 15 813 случаев инфицирования выявлено за последние 24 часа, сообщает Минздрав страны.
Аргументы и Факты 19:29
Футбол

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Российская газета 16:06
8
Киберспорт

Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая

Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное