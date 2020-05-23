Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание. Суммарно оно достигло почти $1,5 трлн — это около 16% от состояния всех миллиардеров в мире, отмечает Forbes.

Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд

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