Экономика
ИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
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Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Национальная служба новостейвчера в 10:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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73 новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгородской области
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Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
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Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
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В канун 95-тилетнего юбилея петербургского клуба вместе Анатолием Федоровичем Бышовцем и Сергеем Герасимцом говорим об одном из самых ярких матчей в истории «Зенита», состоявшемся 23-го августа 1997-го года на стадионе «Петровский».
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NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
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RT на русском 05:40
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
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В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2
Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 05:36
Общество
Власти Чечни опровергли информацию о болезни Рамзана Кадырова
Говорит Москва 22 мая в 16:35
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Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
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WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний
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Газета.Ru вчера в 07:16
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Дети Иосифа. Фильм Катерины Гордеевой к 80-летию Бродского
Специально для «Детей Иосифа» музыку написал Олег Нестеров.
Новая газета 04:24
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Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
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Футбол
Итальянские клубы интересуются Гетце
Напомним, что недавно председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что полузащитник покинет летом клуб.
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«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона
Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
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В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны
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Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
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Светлана Ходченкова рассказала о трудностях при съемке любовных сцен
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