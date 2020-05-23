Экономика

ИзвестияИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
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Раскрыт доход богатейших людей мира в период пандемии

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Forbes выяснил, кто разбогател во время пандемии

ИА Красная Весна02:59

Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд

News.ruвчера в 10:48

Богатейшие люди стали еще богаче

Lenta.ruвчера в 11:35

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

Национальная служба новостейвчера в 10:58

Карантин не для всех: состояние 25 богатейших миллиардеров мира выросло на $255 млрд за два месяца

Forbesвчера в 14:13

Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

ТАССвчера в 10:37
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Здоровье

73 новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгородской области

14-м пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
БелПресса вчера в 06:42
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
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Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Культура

Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов

Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
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В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
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В канун 95-тилетнего юбилея петербургского клуба вместе Анатолием Федоровичем Бышовцем и Сергеем Герасимцом говорим об одном из самых ярких матчей в истории «Зенита», состоявшемся 23-го августа 1997-го года на стадионе «Петровский».
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Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Авто

Renault представил для России обновленный Kaptur

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Политика

Пекин поддержал разбирательство о происхождении коронавируса

Пекин, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Китай поддерживает международное разбирательство о причинах происхождения коронавируса.
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Происшествия

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
Российская газета 03:54
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
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RT на русском 05:40
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

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Происшествия

В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2

Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Общество

Власти Чечни опровергли информацию о болезни Рамзана Кадырова

Говорит Москва 22 мая в 16:35
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

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Политика

WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний

Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
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Культура

Дети Иосифа. Фильм Катерины Гордеевой к 80-летию Бродского

Специально для «Детей Иосифа» музыку написал Олег Нестеров.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
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Итальянские клубы интересуются Гетце

Напомним, что недавно председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что полузащитник покинет летом клуб.
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«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
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