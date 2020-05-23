Коронавирус

ИзвестияИзвестияСостояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные опубликовал в субботу, 23 мая, журнал Forbes. Издание оценило изменения состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.
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Раскрыт доход богатейших людей мира в период пандемии

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Forbes выяснил, кто разбогател во время пандемии

ИА Красная Весна02:59

Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд

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Богатейшие люди стали еще богаче

Lenta.ruвчера в 11:35

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

Национальная служба новостейвчера в 10:58

Карантин не для всех: состояние 25 богатейших миллиардеров мира выросло на $255 млрд за два месяца

Forbesвчера в 14:13

Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

ТАССвчера в 10:37
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Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Общество

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:34
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Общество

В Подмосковье отменят электронные пропуска

Власти Подмосковья решили отменить с 23 мая систему электронных пропусков.
Суть событий 22 мая в 12:25
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса

За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
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Экономика

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая -- из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа

Сразу стоит отметить, что официальной информации о предстоящем снятии с производства Lada XRay пока не поступало.
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
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Общество

В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

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Общество

Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253

Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Назвали основные плюсы и минусы корейских и немецких автомобилей

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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
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Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
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МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
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Общество

Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня

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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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