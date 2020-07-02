Коронавирус

РБКРБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

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Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

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Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

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