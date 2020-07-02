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РБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Месси забил 700-й гол за карьеру
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
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Мир узнал, какое оружие использует Россия в Сирии - оно попало на видео в ходе парада Победы, который прошел 24 июня на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.
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"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
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