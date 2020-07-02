Экономика

РБКРБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
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Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

РБК08:16

Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве

РБК 09:12
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
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Политика

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически лишен доступа к хранящемуся в Великобритании золотому запасу страны на более чем миллиард долларов.
Вести.Ru 07:45
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова впервые вышла на сцену как ведущая

Ведущими церемонии закрытия стали Юрий Колокольников и дочь Сергея Бодрова Ольга.
Srnsk 05:07
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Общество

Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля

"С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 08:07
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Общество

Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время

Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:21
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Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Политика

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

«Разумеется, это будет сделано оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать, что 2 июля Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию, принятых в ходе общероссийского голосования.
Известия 06:46
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Политика

ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки 90% протоколов.
Взгляд.ру вчера в 17:56
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

На 19 июня международные резервы страны составляли $567,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,5 млрд или на 0,1%.
REGNUM 09:11
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
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Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Общество

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Газета.Ru 04:26
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
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Армия и оружие

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Футбол

«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ

Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Общество

На ЕКАД в Свердловской области дополнительно выделят 2 млрд рублей

На строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в Свердловской области дополнительно планируют выделить 2 млрд рублей.
Dorinfo.ru 07:18
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Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
Evo-rus.com 03:15
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Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости вчера в 10:52
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
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Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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