Экономика

РБКРБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

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Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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