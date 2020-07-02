Экономика
РБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
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Политика
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
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Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА обнародовала расписание матчей ЛЧ следующего сезона. Новый розыгрыш главного футбольного еврокубка начинается 20 октября.
ProstoProSport 06:53
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
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Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом
В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
ТРК Истоки 08:28
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
Гаджеты
ECS представила материнскую плату Mini-ITX чипсета H410H6-TI2
Плата ECS H410H6-TI2 поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения с тепловыделением до 65 Вт. ECS H410H6-TI2 оборудована двумя слотами для оперативной памяти формата DDR4 SO-DIMM и позволяет установить до 32 Гб памяти с частотой 2933 МГц.
Megaobzor.com 07:07
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
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Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
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Evo-rus.com 01:19
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«Шарий — крыса»: неонацисты анонсировали марш на СБУ
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Компания Xiaomi анонсировала свой флагманский смарт-телевизор из серии Mi TV Master Series.
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу
Ученые заявляют, что как раз T-образные клетки играют важнейшую роль в выработке иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.
Evo-rus.com 08:38
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01