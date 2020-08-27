Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Вечерняя Москва 17

Состояние Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, с начала года выросло в 3,7 раза и достигло $101 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. В соответствии с оценкой рейтинга, составляемого агентством Bloomberg, еще в начале года состояние Маска составляло $27,4 млрд.