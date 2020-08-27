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РБК
РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, с начала года выросло в 3,7 раза и достигло $101 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. В соответствии с оценкой рейтинга, составляемого агентством Bloomberg, еще в начале года состояние Маска составляло $27,4 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости01:55
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РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБК03:45
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новости01:55
Москва 24

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Москва 2402:28
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.ру02:10
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолец02:06
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАСС02:34
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ru01:55

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

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РБК06:03
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