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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости01:55
Подробнее о событии
РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБК03:45
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ru01:55
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.ру02:10
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолец02:06
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новости01:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАСС02:34
ФедералПресс

Состояние Маска увеличилось до 100 миллиардов долларов

ФедералПресс01:50

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUM01:37
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Корреспондентов ТАСС отпустили из Октябрьского РУВД Минска

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы в городе.
ТАСС13:55
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Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ru11:19
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году

Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
REGNUM25 августа в 05:33
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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