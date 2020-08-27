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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости01:55
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РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБК03:45
РЕН ТВ

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РЕН ТВ02:57
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ru01:55
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.ру02:10
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолец02:06
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новости01:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАСС02:34

Сын Кости Цзю победил Хорна и защитил титул чемпиона Австралии и Азии

Боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории, победив экс-чемпиона мира Джеффа Хорна.
Экономика сегоднявчера в 09:27
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Полит.ру03:37
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Газета.Ruвчера в 08:44
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Российская газета07:12
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Интерфакс19:02
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Известия06:48
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