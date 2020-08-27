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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новостивчера в 01:55
Подробнее о событии
РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБКвчера в 03:45
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАССвчера в 02:34
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолецвчера в 02:06
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 02:10
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 01:55
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ruвчера в 01:55
ФедералПресс

Состояние Маска увеличилось до 100 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 01:50

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»
Газета.Ruвчера в 12:00

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
РИА Новостивчера в 06:43
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48