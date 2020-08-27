Состояние Илона Маска превысило $100 млрд
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Подробнее о событии