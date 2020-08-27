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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новостивчера в 01:55
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Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолецвчера в 02:06
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Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАССвчера в 02:34
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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБКвчера в 03:45
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Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 01:55
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Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ruвчера в 01:55
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Состояние Маска увеличилось до 100 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 01:50

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