Экономика

РБКРБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbes08:30

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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbes08:30

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБК18:25

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъ19:47

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 32 миллиардов

Эхо Москвы19:07

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Известия19:21

Состояние Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю

Газета.Ru19:50

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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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