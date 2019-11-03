Экономика
RT на русскомСостояние Илона Маска увеличилось на $2 миллиарда
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска увеличилось на $2 млрд после того как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года.
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Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета 18:56
Транспорт
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым уже в этом году.
Рифей-Пермь вчера в 14:53
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
Спорт-Экспресс 12:56
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru 09:01
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Газета.Ru 12:56
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала обстрелы у Золотого-5 со стороны ВСУ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел улицы вблизи жилого дома в Золотом-5.
ИА Новороссия 08:46
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Политика
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия 22:19
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одолеть «Монреаль»
NewInform 22:54
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости 11:59
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru 21:53
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
Телеканал 360° 22:47
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa 03:49
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Футбол
Айнтрахт — Бавария 5:1
«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии (1:5). На 9-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джером Боатенг.
Спорт-Экспресс 12:18
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
КП - Калининград вчера в 11:52
Происшествия
Стало известно, что взорвалось в руках у женщины во Владивостоке
Ранее стало известно, что во Владивостоке госпитализировали женщину после того, как в руках у нее взорвался неизвестный предмет, который она подняла с земли.
Радио Sputnik 12:24
Общество
Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между двумя странами.
Комсомольская правда 23:07