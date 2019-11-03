Экономика

RT на русскомRT на русскомСостояние Илона Маска увеличилось на $2 миллиарда

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска увеличилось на $2 млрд после того как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

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