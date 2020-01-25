Экономика

ТАССТАСССостояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla. Журнал Forbes приводит оценки, согласно которым состояние Маска увеличилось с 20 января по 23 января на $1,7 млрд, до $32 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, Маск занимает 28-е место.
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с чего всё началось

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbes08:30

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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbes08:30

Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

ТАСС21:05

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБК18:25

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъ19:47

Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RU09:41

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 32 миллиардов

Эхо Москвы19:07

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Известия19:21
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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