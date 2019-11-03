Экономика
Газета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Единоборства
Нейт Диас настаивает на незамедлительном реванше с Хорхе Масвидалом
Президент UFC дал понять, что не заинтересован в незамедлительном реванше между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом, однако, Диас считает, что его соперник не должен принять победу в поединке, судьбу которого решил доктор, рекомендовавший остановить бой после третьего раунда.
FightTime.ru 04:16
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Политика
Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
Известия 05:10
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Политика
Захарова назвала «зверьём» осквернивших мемориал Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «зверьём» тех, кто осквернил мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе после сноса памятного знака полководцу.
News.ru вчера в 22:11
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 31 октября в 08:24
Авто
В продажу вышел Hyundai Creta нового поколения
В Китае объявлен старт продаж нового Hyundai Creta/ ix25, а на российском рынке новинка появится в 2021 году, а также будет производится на заводе корейской марки в Санкт-Петербурге.
32CARS.ru 31 октября в 03:55
Происшествия
Во Внуково произошел багажный коллапс
В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 07:27
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Московском шоссе
Как сообщает ГИБДД, при ДТП погибли два человека. Авария произошла около 22:45 в районе дома № 231 по Московскому шоссе.
78.ru вчера в 16:02
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Здоровье
Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах
Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
На борту самолета Абэ произошел пожар
Газета.Ru 04:43
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора
В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».
Московский Комсомолец 04:41
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Гаджеты
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Напомним, что Radeon RX 5500M построен на графическом процессоре AMD Navi 14 с 1408 потоковыми процессорами и обладает 4 Гбайт памяти GDDR6.
3DNews вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Армия и оружие
Украина показала ракету, которую невозможно сбить
Военное дело 03:51
Общество
В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
Политика
Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
РИА Новости 04:31