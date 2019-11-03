Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

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Во Внуково произошел багажный коллапс

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Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
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Два человека погибли в аварии на Московском шоссе

Как сообщает ГИБДД, при ДТП погибли два человека. Авария произошла около 22:45 в районе дома № 231 по Московскому шоссе.
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В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
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Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
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Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
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