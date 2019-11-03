Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

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Эхо Москвывчера в 17:08

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

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Известиявчера в 17:48
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В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

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Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

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При всей своей открытости к зрителям певица по-прежнему избегает журналистов: она так и не вышла на короткий пресс-подход, но, признаться, после такого крутого концерта (мы видели, как люди плакали) ей все простительно.
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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
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Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
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Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
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Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
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«Рейнджерс» обыграл в гостях «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

У «Предаторз» отличился Виктор Арвидссон. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевой пас.
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Названы самые благоприятные регионы для ипотеки

Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
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Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

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Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
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Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
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Учёные показали самое безжизненное место на Земле

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Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

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Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
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Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»

В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
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AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14

Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
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На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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