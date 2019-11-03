Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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После квартального отчета компании Tesla состояние ее основателя Илона Маска выросло на 2 миллиарда долларов

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