Экономика
Газета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Футбол
Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября
4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».
Первый Тульский 04:57
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Москва 24 вчера в 15:00
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru вчера в 18:58
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Происшествия
В соцсетях обсуждают видео пьяной женщины, которая бьет маленького ребенка
В соцсетях Дальнего Востока России распространяется видео, на котором запечатлено жестокое обращение к ребенку со стороны пьяной женщины.
Кам 24 05:04
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Кино
Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи
Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru вчера в 07:00
Политика
Медведев прибыл в Таиланд, где примет участие в деловом форуме АСЕАН
NewInform вчера в 10:13
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора автобуса до потери сознания
В Екатеринбурге пассажир вступил в конфликт с кондуктором автобуса и избил его до потери сознания.
Росбалт 04:14
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США
Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.
RT на русском 05:39
Политика
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики Motorola RAZR 2019
Ferra вчера в 08:45
Общество
В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Политика
ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны
В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Транспорт
В РФ с 1 ноября водителям установили новые штрафы
Как сообщает портал Государственной думы РФ, с 1 ноября 2019 года вводятся поправки в законодательство, касающиеся использования тахографов.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 22:59
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Медведев поздравил актрису Раису Максимову с 90-летием
ТАСС вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Футбол
«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России
Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов».
Чемпионат 06:00
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40