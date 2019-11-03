Экономика
Газета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 22:47
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Кино
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года
Именитый режиссер Квентин Тарантино назвал изданию Deadline свой самый любимый фильм этого года.
Piter.tv 02:21
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Кавказ Пост вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Пугачева объявила о длительной паузе в карьере
Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:49
Гаджеты
Новые подробности о Xiaomi CC9 Pro: многорежимный адаптер NFC и ИК-излучатель
На трех воскресных тизерах Xiaomi показала сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и адаптер NFC.
iXBT.com 02:16
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:56
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском вчера в 15:11
Музыка
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Экономика
Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии.
Телеканал 360° 31 октября в 23:48
Футбол
Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая
Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:35
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Российская газета 02:31
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Единоборства
Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка
Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.
Discover24 02:31
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» одержали победы в 11-м туре АПЛ
ProstoProSport вчера в 12:16
Гаджеты
IPhone 12 получит революционное обновление дизайна от Apple
Смартфон iPhone 12 будет оснащен новым революционным обновлением дизайна от Apple.
OAnews вчера в 10:32
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Политика
В Польше рассказали о «нежелательном сближении» России и Франции
В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности, действующих санкций.
РИА Новости 01:56
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48