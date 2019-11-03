Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00
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Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
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Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
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WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Кино

Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года

Именитый режиссер Квентин Тарантино назвал изданию Deadline свой самый любимый фильм этого года.
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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
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Пугачева объявила о длительной паузе в карьере

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Новые подробности о Xiaomi CC9 Pro: многорежимный адаптер NFC и ИК-излучатель

На трех воскресных тизерах Xiaomi показала сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и адаптер NFC.
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Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
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Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк

Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:56
Хоккей

ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском вчера в 15:11
Музыка

Александр Градский отмечает 70-летний юбилей

3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии.
Телеканал 360° 31 октября в 23:48
Футбол

Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая

Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:35
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Российская газета 02:31
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
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Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Единоборства

Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка

Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.
Discover24 02:31
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» одержали победы в 11-м туре АПЛ

ProstoProSport вчера в 12:16
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IPhone 12 получит революционное обновление дизайна от Apple

Смартфон iPhone 12 будет оснащен новым революционным обновлением дизайна от Apple.
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Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
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Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
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Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Политика

В Польше рассказали о «нежелательном сближении» России и Франции

В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности, действующих санкций.
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В Жуковском потушили пожар на складе

Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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