Экономика
Газета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов, впервые за несколько месяцев вышел в свет.
RuNews24.ru 03:15
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Происшествия
МВД заподозрило 9 человек в убийстве главы ингушского центра «Э»
Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве, сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 3 ноября.
Вечерняя Москва 03:18
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Газета.Ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Чем удивила зрителей на концерте в Минске Алла Пугачева
Примадонна эстрады Союзного государства - Алла Пугачева - владеет волшебным мастерством не только покорять своим искусством, но и твердо держать данное поклонникам ее таланта слово.
Российская газета 04:26
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Политика
Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru вчера в 13:21
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Экономика
Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты»
Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.
MoneyTimes.Ru 01 ноября в 09:06
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Хоккей
Алексей Текслер отправил главного тренера «Трактора» в отставку
Как сообщает пресс-служба ХК "Трактор", решение было принято после очередного поражения команды в игре с "Автомобилистом" (3:5).
Polit74.ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Земфира впервые за долгое время дала концерт и растрогала зрителей до слез
При всей своей открытости к зрителям певица по-прежнему избегает журналистов: она так и не вышла на короткий пресс-подход, но, признаться, после такого крутого концерта (мы видели, как люди плакали) ей все простительно.
Woman.ru 01:32
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Общество
Закон о суверенном интернете вступил в силу в России
В России с 1 ноября вступают в силу нововведения Напомним, что нашумевший закон о "суверенном интернете" предполагает создание технической базы, которая могла бы обеспечить бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.
Общественное телевидение России 31 октября в 18:14
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37