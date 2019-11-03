Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 11:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 16:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 17:05

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:50

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 21:16

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на 2 миллиарда долларов

Эхо Москвывчера в 18:08

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известиявчера в 18:48
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Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Гаджеты

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR

На 13 ноября запланировано проведение презентации обновленной линейки смартфона Motorola RAZR 2019.
В городе R 01 ноября в 03:42
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Происшествия

В Курске школьницы разрушили надгробия на кладбище

В ролике показано, как подростки ногами рушат надгробия Они повредили 6 могил.
Говорит Москва вчера в 13:47
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 01 ноября в 16:39
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы.
Взгляд.ру вчера в 15:55
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Происшествия

В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

РИА Новости вчера в 16:09
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 10:35
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 20:04
Здоровье

В Барнауле собираются оптимизировать психиатрические больницы

Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение, соответствующее постановление 29 октября опубликовало правительство Алтайского края.
Красная весна 01 ноября в 07:42
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 11:04
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

США удалось заглушить радары российских С-400

США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro вчера в 20:07
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Политика

Турки выяснили роль Кардашьян в признании Геноцида армян Конгрессом

Турецкие СМИ сообщили о роли американской теледивы и бизнесвумен армянского происхождения Ким Кардашьян в процессе принятия Палатой представителей Конгресса резолюции о признании Геноцида армян.
Rusarminfo.ru 01 ноября в 06:41
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Футбол

Ари надеется получить вызов в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари в интервью «СЭ» рассказал, надеется ли он на вызов в сборную России. Он получил паспорт в июле 2018 года.
Спорт-Экспресс 00:02
Политика

Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Ридус вчера в 11:42
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
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