Экономика

Газета.RuГазета.RuСостояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes. Рост был отмечен после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года. На сегодняшний день состояние Маска насчитывает $22,9 млрд.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 16:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 17:05

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

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Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на 2 миллиарда долларов

Эхо Москвывчера в 18:08

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известиявчера в 18:48
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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости вчера в 13:37
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В СФ отреагировали на слова о ракетном ударе по АЭС в России

Спецслужбы Украины должны немедленно отреагировать на заявление политического эксперта Тараса Загороднего, который призвал создать в стране ракеты для ударов по АЭС в России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 01:04
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Политика

Стало известно о побеге Бабченко с Украины

Lenta.ru вчера в 17:35
Политика

Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия вчера в 08:20
Гаджеты

«Умные» часы Xiaomi Watch будут стоить около 285 долларов

Astera 01:14
Политика

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

Увеличилась площадь пожара на складе в Жуковском

Площадь пожара на складе в подмосковном Жуковском увеличилась с 1750 кв. м до 3500 кв. м, пострадавших нет.
RT на русском 01:03
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 01 ноября в 06:02
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 17:46
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 22:23
Общество

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС вчера в 19:02
Футбол

Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском вчера в 15:55
Армия и оружие

НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
ГЛАС.RU 01 ноября в 09:17
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 10:35
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Инфорос 01 ноября в 13:34
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 21:48
Авто

Новый BMW X8 может появиться в конце 2021 года

В отчете говорится, что X8 получил зеленый свет и может появиться в конце следующего года или в начале 2021 года.
32CARS.ru вчера в 04:01
Единоборства

Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт 00:10
Финансы

Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 13:37
Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 20:43
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
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Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 04:48
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Здоровье

Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах

Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru 00:02
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