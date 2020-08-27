Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Участники рынка направили в Минсельхоз просьбу исключить мороженое весом до 100 г из системы маркировки по экономическим и технологическим причинам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора компании Unilever Регины Кузьминой к главе ведомства Дмитрию Патрушеву от 23 июля.