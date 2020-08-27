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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg. Капитал Маска оценивается в $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новостивчера в 01:55
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РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБКвчера в 03:45
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАССвчера в 02:34
ФедералПресс

Состояние Маска увеличилось до 100 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 01:50
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолецвчера в 02:06
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 01:55
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ruвчера в 01:55
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 02:10

Предприниматели в Арктике получат налоговые льготы

Любой предприниматель или юрлицо, зарегистрированное в Арктике, которые инициируют новые проекты или новые виды экономической деятельности с инвестициями более 1 миллиона рублей, могут получить статус резидента.
Парламентская газета17:37

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

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РБК20:49
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Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли

СМИ сообщили об отношениях артиста с немецкой моделью Николь Потуральски 56-летний голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоди завел роман с немецкой моделью Николь Потуральски, пишет Daily Mail.
АМИТЕЛ19:49
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