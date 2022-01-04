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Состояние Илона Маска второй раз превысило $300 млрд

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Состояние богатейшего человека мира Илона Маска за день выросло на $32,6 млрд.
Коммерсантъ
Отмечается
 , что рост состояния Маска связан со скачком акций Tesla.
Секрет фирмы
Акции Tesla выросли в понедельник - первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году - на 13,53% до уровня $1 199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года.
ТАСС
Капитализация Tesla превысила $1 трлн Акции Tesla резко выросли в октябре, когда сервис проката Hertz объявил о планах закупить для своего автопарка 100 000 машин компании.
Forbes

Подробнее о событии

Время Илона: как богатейший человек мира провел 2021 год
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