Акции Tesla выросли в понедельник - первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году - на 13,53% до уровня $1 199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года.