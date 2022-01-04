Акции Tesla выросли в понедельник - первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году - на 13,53% до уровня $1 199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года.
Автобренд Chery с помощью специального подразделения именуемого, как Jetour Motors, анонсировал гибридную модификацию кросса Jetour X-1, которая оснащается автономной современной системой эффективной помощи во время вождения Huawei L3, а также прочими полезными технологиями.