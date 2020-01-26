Экономика

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Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.
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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

Подробнее о событии

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

РИА Новости02:47

Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании

Эхо Москвы03:04

Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RUвчера в 09:41

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъвчера в 19:47

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБКвчера в 18:25

Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

ТАССвчера в 21:05

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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Польша заявила об исходящей от России угрозе

В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
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Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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Политика

Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.
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Спорт

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Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
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Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
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Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
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Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
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В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

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Эберг выиграла масс-старт в Поклюке, россиянки — вне десятки

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Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
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Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 24 января в 10:17
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Топливо на АЗС в Белоруссии подорожает

О повышении цен на бензин и дизельное топливо сообщили журналистам в концерне «Белнефтехим».
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Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне

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Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
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Букмекеры: «Реал» обыграет «Вальядолид» и возглавит Примеру

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Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

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RT на русском вчера в 18:20
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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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