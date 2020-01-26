Экономика

ИзвестияИзвестияСостояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.
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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

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Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

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Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБКвчера в 18:25

Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании

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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30
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«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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