Экономика

ИзвестияИзвестияСостояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

Подробнее о событии

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

РИА Новости02:47

Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании

Эхо Москвы03:04

Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RUвчера в 09:41

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъвчера в 19:47

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБКвчера в 18:25

Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

ТАССвчера в 21:05

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Гаджеты

Компания Samsung запустит аналог AirDrop

Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Актуальные Новости вчера в 00:15
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 24 января в 10:37
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Футбол

СМИ: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

RT на русском 03:29
Происшествия

Нашлась мать детей-«маугли» из заброшенного дома под Читой

Lenta.ru 03:37
Общество

В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Футбол

Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Спорт-Экспресс 03:39
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен

У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
RT на русском 02:48
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
Газета.Ru 04:29
Политика

Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Московский Комсомолец 24 января в 05:18
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

На территории аэропорта «Пулково» застрелили собаку

АиФ Санкт-Петербург 02:56
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском 24 января в 08:57
Футбол

Игрок «Аталанты» забил гол с центра поля в чемпионате Италии

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич отметился необычным голом в матче чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы

Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Life.ru 04:00
Единоборства

Райан Бэйдер и Вадим Немков подерутся 9 мая за титул Bellator

Соперником Бэйдера станет Вадим Немков: бойцы встретятся 9 мая на Bellator 243 в Сан-Хосе.
Sports.ru вчера в 23:00
Единоборства

Украинский боксер укусил соперника во время боя

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 04:07
Футбол

Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Soccer.ru 03:29
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Газета.Ru 00:22
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Live24 03:36
Футбол

Никола Влашич: «В ЦСКА верим, что сможем догнать „Зенит“»

Верим, что сможем догнать «Зенит», ведь очков между нами не так уж и много, а игр достаточно.
Спорт-Экспресс 04:30
Происшествия

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Российская газета вчера в 22:16
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное