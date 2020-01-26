Экономика
ИзвестияСостояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.
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с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.Forbesвчера в 08:30
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Компания Samsung запустит аналог AirDrop
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На территории аэропорта «Пулково» застрелили собаку
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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Футбол
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Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»
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Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.