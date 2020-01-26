Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.

с чего всё началось

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.

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