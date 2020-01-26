Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

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Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

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Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RUвчера в 09:41

Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

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Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании

Эхо Москвы03:04

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30
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Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией

«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
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Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую за вопрос об Украине

После эфира политик отозвал ведущую в сторону для разговора. Госсекретарь ждал Келли в личной гостиной.
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Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
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Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
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Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским

От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
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Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

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Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru 23 января в 04:12
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Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31.
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
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«Брага» завоевала Кубок португальской лиги, победив «Порту»

«Брага» стала обладателем Кубка португальской лиги в сезоне-2019/20. В финальном матче подопечные Рубена Аморима обыграли "Порту" (1:0).
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Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
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Влашич: «ЦСКА верит в то, что может догнать „Зенит“ в таблице»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над австрийским клубом ЛАСК (2:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.
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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
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Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
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Названы правила прогрева современных двигателей

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Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
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Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»

Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
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С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
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Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» – «Барселона»

Напомним, Валенсия обыграла Барселону в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в матче не принимал.
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Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота.
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Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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