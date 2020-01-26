Экономика
РИА НовостиСостояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.Forbesвчера в 08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Здоровье
Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией
«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую за вопрос об Украине
После эфира политик отозвал ведущую в сторону для разговора. Госсекретарь ждал Келли в личной гостиной.
Общество
Врач перечислил продукты, помогающие сжечь жир и нарастить мышцы
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Футбол
Головин стал лучшим игроком «Монако» в матче со «Страсбургом»
Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком своей команды в матче 21-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:3).
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Происшествия
Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским
От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31
Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Футбол
«Брага» завоевала Кубок португальской лиги, победив «Порту»
«Брага» стала обладателем Кубка португальской лиги в сезоне-2019/20. В финальном матче подопечные Рубена Аморима обыграли "Порту" (1:0).
Общество
Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Футбол
Влашич: «ЦСКА верит в то, что может догнать „Зенит“ в таблице»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над австрийским клубом ЛАСК (2:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Футбол
Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
Происшествия
С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» – «Барселона»
Напомним, Валенсия обыграла Барселону в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в матче не принимал.
Происшествия
Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота
На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.