Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

Подробнее о событии

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

РИА Новости02:47

Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании

Эхо Москвы03:04

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъвчера в 19:47

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБКвчера в 18:25

Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RUвчера в 09:41

Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

ТАССвчера в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

Газета.Ru 00:47
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
iReactor 02:20
Политика

Помпео отчитал американскую ведущую за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео жестко отреагировал на вопрос американской ведущей Мэри Луиз Келли об Украине.
iReactor 24 января в 22:05
Армия и оружие

ВСУ за сутки пятнадцать раз открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 02:49
Общество

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
ТАСС 02:52
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Наука

Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»

ToDay News Ufa 23 января в 22:51
Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru 02:17
Общество

Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
Интерфакс 02:11
Авто

Показали изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Автоновости дня вчера в 12:42
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

Народные новости вчера в 18:44
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Ведомости 23 января в 08:46
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Здоровье

У пятерых китайских студентов в Иркутске подозревают коронавирус

Напомним, по состоянию на 25 января в Китае выявлено около 1300 заболевших пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.
Байкал24 вчера в 04:57
Происшествия

Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским

От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
Gazeta.SPb 02:09
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН вчера в 07:45
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Известия 00:20
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 24 января в 12:48
Космос

В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
МИР 24 24 января в 08:36
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform вчера в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное