Экономика
РБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.Forbesвчера в 08:30
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