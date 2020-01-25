Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.

с чего всё началось

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.

Происшествия На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.

Политика Израильтянка Иссахар еще не просила Путина о помиловании Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар еще не обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании, что значительно тормозит весь процесс.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Здоровье Стали известны первые симптомы китайского коронавируса Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

Общество Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.