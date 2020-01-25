Экономика
РБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.Forbesвчера в 08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Технологии
Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Авто
Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet
Компания KIA представила первые изображения своего нового компактного паркетника Kia Sonet.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Наука
На зависть троллям: что скрывается в пещерах России
Политика
Израильтянка Иссахар еще не просила Путина о помиловании
Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар еще не обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании, что значительно тормозит весь процесс.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Интернет
Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь
Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Футбол
«Монако» с Головиным дома проиграл «Страсбуру»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции проиграли «Страсбуру».
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Спорт
Бурятские вольники взяли еще два золота на Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова завоевали две золотых медали на международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит в Красноярске.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Футбол
«Брага» выиграла Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту»
Бенфика выигрывала Кубок португальской лиги рекордные семь раз. Помимо Браги две победы в турнире на счету лиссабонского Спортинга.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Шоу-бизнес
С шоу Дмитрия Шепелева требуют миллион за обман
Здоровье
Студентка из Китая с симптомами вируса госпитализирована в Саратове
Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Общество
Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя
Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Политика
Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ
По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.