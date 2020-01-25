Экономика

РБКРБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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с чего всё началось

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Рыночная капитализация Tesla в среду достигла $100 млрд. Компания Илона Маска обогнала Volkswagen, рыночная стоимость которого составляет $88 млрд. Акции Tesla выросли на 16% за неделю до 23 января, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд.
Forbesвчера в 08:30

Подробнее о событии

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbesвчера в 08:30

Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

ТАССвчера в 21:05

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

РБКвчера в 18:25

Маск увеличил свое состояние на $1,7 млрд за неделю

Коммерсантъвчера в 19:47

Илон Маск увеличил свое состояние

ГЛАС.RUвчера в 09:41

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 32 миллиардов

Эхо Москвывчера в 19:07

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Известиявчера в 19:21
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Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
Car.ru 24 января в 03:05
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Политика

Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну

Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
РЕН ТВ вчера в 14:40
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 24 января в 06:56
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат вчера в 10:22
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ вчера в 14:04
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды

Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря строительству ЮВХ столичные власти решат две важные проблемы: улучшат транспортную ситуацию и ликвидируют радиоактивные отходы.
Вечерняя Москва 24 января в 03:11
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Антон Криворотов опроверг слухи о том, что ему заплатили за участие в 7-м сезоне шоу «Холостяк»

Вокруг ТВ 24 января в 04:15
Футбол

«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»

Sport24.ru вчера в 11:55
Авто

В Audi рассказали о новинках для России на 2020 год

Пресс-служба Audi сообщила агентству «АВТОСТАТ» о том, что во втором квартале на отечественном рынке появятся обновленные A4 и A5, а также RS6 и RS7, кроме того, ожидается выход самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.
Тарантас Ньюс вчера в 04:12
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv вчера в 15:31
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Здоровье

Стали известны первые симптомы нового коронавируса

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Экономика сегодня вчера в 15:37
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Общество

Росстат сообщил о сокращении численности населения России

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Gazeta.SPb 24 января в 22:16
Происшествия

Авария в Воронеже унесла жизни четырех человек

Красная весна вчера в 02:26
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru вчера в 03:48
Общество

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 вчера в 12:26
Происшествия

Мужчина с мечом разгромил бар своей матери на Гороховой

АБН вчера в 23:16
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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