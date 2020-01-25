Экономика
РБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Общество
Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»
Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Авто
Toyota и Lexus отзовут более 82 тысяч автомобилей в России
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер три дипломатических источника.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Хафтар не хочет компромисса по Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не планирует идти на компромисс для достижения мира в Ливии.
Общество
Познер увидел «много уродливого» в России
Ранее Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.
Кино
Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»
Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Армия и оружие
ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Политика
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Футбол