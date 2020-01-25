Экономика

РБКРБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Forbes08:30

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 32 миллиардов

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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