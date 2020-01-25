Экономика
РБКСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes. Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
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Наука
Опубликована карта мозга в высоком разрешении
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Познер увидел «много уродливого» в России
Ранее Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.
Здоровье
Названы признаки высокого уровня сахара в крови
Эксперты перечислили основные признаки, которые могут говорить о наличии повышенного уровня сахара в крови.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,76% - до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:33 мск.
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Политика
Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Кино
Оглашены обладатели кинопремии «Золотой Орел»
25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
Происшествия
Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Экономика
На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Финансы
Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Теннис
Даниил Медведев прошел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Авто
Минивэн Opel превращается в компактный автодом
Автомобильный бренд Holymer сообщил о выпуске нового комфортного кемпера Holymer Crosscamp, созданного на базе машины Zafira Life от известного производителя Opel.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Здоровье
В Коркинском районе за неделю ОРВИ заболело больше 400 человек
В Коркинском районе ежегодно более 20 процентов населения болеет ОРВИ и гриппом.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Гаджеты
Intel приносит трассировку лучей в интерактивные приложения
В конце концов, технология трассировки лучей готовится и под смартфоны.