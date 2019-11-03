Экономика

ВедомостиВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

Эхо Москвывчера в 08:03

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъ02 ноября в 15:00

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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБК02 ноября в 16:05

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАСС02 ноября в 20:16

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbes02 ноября в 10:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
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Назаров — о критике КХЛ легионерами: если ты не баба, распускай язык в России

Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей.
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Трамп прокомментировал отношения с Россией и Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал свои отношения с Украиной и Россией.
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