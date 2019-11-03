Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

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Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.