Экономика
ВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla
ТАСС02 ноября в 20:16
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