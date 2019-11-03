Экономика

ВедомостиВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

Эхо Москвывчера в 08:03

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАСС02 ноября в 20:16

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbes02 ноября в 10:00

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известия02 ноября в 17:48

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБК02 ноября в 16:05

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъ02 ноября в 15:00

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новости02 ноября в 18:50
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Происшествия

В СК раскрыли детали убийства главы центра «Э» Ингушетии

РЕН ТВ вчера в 00:33
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Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".
Реальное время 02 ноября в 19:27
Происшествия

Посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания в Петербурге

Возгорание произошло в ресторане "Чеддер" в доме на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, посетители эвакуированы, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
ТАСС 05:55
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
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В Москве проходит «Русский марш»

Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Политика

Иран запустил 30 новых урановых центрифуг

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в понедельник сообщил о начале работы новой группы центрифуг для обогащения урана.
Вести.Ru 06:30
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Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»

Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.
КП - Санкт-Петербург вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Технологии

Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты

Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
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Происшествия

Во Вьетнаме задержаны 8 человек по делу о массовом убийстве в Эссексе

Вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к убийству 39 мигрантов в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 06:09
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
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Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда вчера в 11:28
Политика

Медведев не видит альтернативы ВТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у Всемирной торговой организации (ВТО) нет альтернативы «даже в условиях торговых войн».
Коммерсантъ 05:41
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Происшествия

В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку

РИА Новости 02 ноября в 13:31
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
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Нурмагомедов хочет узнать у Трампа, почему аннулирована виза его отца

Хабиб Нурмагомедов попросил главу UFC Дану Уайта узнать у президента США Дональда Трампа, почему Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали визу в США.
РЕН ТВ 05:19
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Политика

Кабмин Украины уволил главу космического агентства

"Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
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Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель

RT на русском 03:22
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
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