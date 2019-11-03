Экономика

ВедомостиВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:50
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
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Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны разорвался в квартире многоквартирного дома на улице Максима Горького в городе Сланцы Ленинградской области.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

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