Экономика
ВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Политика
Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с султаном и верховным главой Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
РИА Новости 05:08
Авто
Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа
Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Новые автомобили 06:30
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Кино
Тарантино назвал лучший фильм года
Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
Газета Кемерова 01:05
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Фигурное катание
Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Известия 05:20
Футбол
Мане: «Роналду и Месси - настоящие монстры, мне далеко до них»
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане ответил на сравнения с форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Роналду и Месси - настоящие монстры.
Soccer.ru 06:03
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением
Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве.
Lenta.ru 07:23
Общество
Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Происшествия
В аэропорту «Внуково» произошла поломка сортировщика багажа
В настоящий момент ленту сортировщика багажа починили, она работает в штатном режиме, сообщили в аэропорту «Внуково».
Эхо Москвы 07:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Напомним, скандальная телеведущая состояла в браке с продюсером Юрием Андреем на протяжении трех лет.
Экономика сегодня 01:56
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
Для подключения внешней видеокарты Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box к ноутбуку используется интерфейс Thunderbolt 3, реализованный в формате разъёма USB Type-C.
3DNews 01 ноября в 15:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Происшествия
Снаряд времен войны разорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
Боеприпас времен Великой Отечественной войны разорвался в квартире многоквартирного дома на улице Максима Горького в городе Сланцы Ленинградской области.
ТАСС 05:38
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Теннис
Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
LiveSport.ru 07:42
Общество
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном Рунете», сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 31 октября в 22:52
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК вчера в 15:13
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05