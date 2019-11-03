Экономика
ВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Здоровье
Россиян призвали не покупать «домашние» продукты
Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 02:50
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Космос
ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars
Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.
AstroNews.ru 04:53
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Теннис
Хачанов и Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Париже в парном разряде
Чемпионат вчера в 13:42
Авто
Volkswagen представил бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen официально представила новый небольшой кроссовер Volkswagen Tacqua, построенный на базе Polo.
Новые автомобили 31 октября в 08:21
Киберспорт
Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
Вице-президент Blizzard Роберт Бриденбекер поделился подробностями о лоре Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru 06:42
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Бузова подарила Gucci новорожденной дочке Симоньян
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова щедро одарила новорожденную дочку главного редактора RT Маргариты Симоньян вещами от Gucci.
Мойка78 01:01
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Политика
Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения во многих регионах
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем»,— сказала госпожа Голикова.
Коммерсантъ 07:30
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что покинул Украину. Об этом он написал в своем Facebook.
Газета.Ru 06:15
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Известия 01 ноября в 15:11
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес
«Бабулю понесло»: Вера Брежнева облачилась в латекс
Популярная певица Вера Брежнева выложила у себя на странице в соцсети видео, на котором исполнила волнующий танец перед зеркалом в черном латексном костюме и маске с кошачьими ушами.
Родной город 01:57
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Во Владивостоке прогремел взрыв у школы
Накануне в полицию во Владивостоке поступило сообщение о том, что возле школы в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался взрыв.
Аргументы недели 05:28
Шоу-бизнес
Ди Каприо пообщался с Гретой Тунберг
По словам актёра, девочка стала настоящим «лидером нашего времени».
News.ru 01 ноября в 13:45
Общество
Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04