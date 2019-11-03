Экономика

ВедомостиВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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После квартального отчета компании Tesla состояние ее основателя Илона Маска выросло на 2 миллиарда долларов

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РБКвчера в 16:05

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16
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