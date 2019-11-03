Экономика
ВедомостиСостояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.
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Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском 06:42
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Хоккей
Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках
ТАСС Спорт вчера в 19:04
Политика
Голикова сообщила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Московский Комсомолец 06:30
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за ее операции на севере Сирии.
Взгляд.ру 05:36
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Политика
Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Футбол
Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 05:58
Шоу-бизнес
Отец Стаса Пьехи прозябает в нищете и кормится в столовой для бродяг
Отец Стаса Пьехи ушел из семьи, когда мальчику едва исполнился год.
Комсомольская правда вчера в 17:25
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Общество
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
Эхо Москвы 02:30
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия 01 ноября в 22:20
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика
На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией
«Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — считает он.
РБК 05:45
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Космос
Найден опровергающий представления о Вселенной объект
Lenta.ru 31 октября в 08:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Политика
В Шотландии прошел массовый митинг за независимость от Великобритании
В Глазго тысячи людей вышли на демонстрацию за независимость Шотландии. В марше принимают участие около 20 тысяч человек.
РЕН ТВ 04:30
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06