Акции компании Tesla после отчета о прибыли за третий квартал текущего года выросли почти на 24%. Благодаря этому состояние основателя компании Илона Маска увеличилось приблизительно на два миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд

Политика Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии Борис Джонсон заявил, что, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании, новый референдум о независимости Шотландии не состоится.

Хоккей Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.

Армия и оружие Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Хоккей Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.

Происшествия В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Общество Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Религия День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев отдал сына в обычный детский сад Именно поэтому певец отдал Никиту не в элитное образовательное учреждение, а в обычный сад.

Происшествия Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.

Экономика Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире.

Политика Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.

Общество Налог на самозанятых введут по всей стране с июля 2020 года Налог на доходы самозанятых граждан может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.

Гаджеты В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.

Футбол Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun.

Гаджеты AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14 Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.

Происшествия Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.