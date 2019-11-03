Экономика
Телеканал 360°Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд
Акции компании Tesla после отчета о прибыли за третий квартал текущего года выросли почти на 24%. Благодаря этому состояние основателя компании Илона Маска увеличилось приблизительно на два миллиарда долларов.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla
ТАСС02 ноября в 20:16
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