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Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla

Акции Tesla упали на 9,2% за один день после того, как стало известно о планах основателя компании Илона Маска сократить штат на 10%.
Ведомости
Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет
 Forbes.
Ведомости
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.
РИА Новости
На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ

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