Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы секретной разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министра на фоне Brexit.
По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.
Речь идет о лимузине Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года выпуска, который оснащен 5,8-литровым двигателем V12, а также кожаным салоном, откидными столиками и массивной медиасистемой с встроенным телефоном.