ВедомостиСостояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в TeslaАкции Tesla упали на 9,2% за один день после того, как стало известно о планах основателя компании Илона Маска сократить штат на 10%.ВедомостиАкции производителя электромобилей 3 июня опустились на 9,2%, а состояние бизнесмена уменьшилось на $16,9 млрд на фоне новостей о планах сократить 10% сотрудников Tesla, сообщает Forbes.КоммерсантъСостояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет Forbes.ВедомостиАмериканская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMТелеканал 360°Вечерняя МоскваLife.ruЦентральная Служба НовостейSuper.ruЭкономика сегодняРЕН ТВРоссийская газетаРосбалтРамблерФАНРидусГазета.RuКомсомольская правдаАБНПодробнее о событииМаск потерял $17 млрд после сообщения о возможных увольнениях в TeslaРБК14:38Forbes: Илон Маск за день потерял около $17 млрд после утечки о планах сократить штат TeslaКоммерсантъ13:25Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в TeslaВедомости10:53Маск потерял 16,9 миллиарда долларов после распоряжения о сокращении штата в TeslaLenta.ru12:32Forbes: Илон Маск потерял около $17 миллиардов после утечки о сокращении штата в TeslaПРАЙМ11:51Состояние Маска сократилось почти на $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в TeslaТАСС12:54Состояние Маска рухнуло на $17 млрд за день после утечки о сокращениях в TeslaForbes09:35Показать ещёОценить154Поделиться