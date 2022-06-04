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Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla

Акции Tesla упали на 9,2% за один день после того, как стало известно о планах основателя компании Илона Маска сократить штат на 10%.
Ведомости
Акции производителя электромобилей 3 июня опустились на 9,2%, а состояние бизнесмена уменьшилось на $16,9 млрд на фоне новостей о планах сократить 10% сотрудников Tesla, сообщает Forbes
.
Коммерсантъ
Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет
 Forbes.
Ведомости
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.
РИА Новости

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