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Газета.Ru
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с января 2020 года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые превысило $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости01:55
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РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБК03:45
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Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

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Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

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