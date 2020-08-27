Состояние Маска впервые превысило $100 млрд
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с января 2020 года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые превысило $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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